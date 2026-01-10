Иран: САЩ са виновни за насилието при протестите в страната

Съединените щати са виновни за "трансформацията на мирните протести" в Иран в "насилствени, подривни действия и широко разпространен вандализъм" - това заяви постоянният представител на Ислямската република в ООН пред Съвета за сигурност, предаде "Ройтерс".

Техеран осъжда "продължаващото, незаконно и безотговорно поведение на Вашингтон в координация с израелския режим при намеса във вътрешните работи на Иран чрез заплахи, подбуждане и умишлено насърчаване на нестабилност и насилие", написа посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани в писмо, до което агенцията е получила достъп. Дипломатът обвинява Вашингтон в "дестабилизиращи практики", които подкопават основополагащия устав на ООН, нарушават основните принципи на международното право и заплашват основите на международния мир и сигурност.