Затварят пътните участъци към Витоша през уикенда
Столична община временно затваря пътните участъци към Витоша през уикенда. Градският транспорт ще се движи по разписание.
Решението е взето на база прогноза за времето - очакван снеговалеж и много ниски температури.
Временно ще бъдат затворени пътните участъци към Алеко и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. през този уикенд. СО има готовност за пускане на допълнителни линии на градския транспорт при необходимост и увеличен брой туристи.
Мярката има за цел да осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника, както и да се предотвратят пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа.
Столична община призовава гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.
