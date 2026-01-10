  • Instagram
Спорт по тв на 10 януари

07.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

10.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 2

11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

11.35 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 2

12.30 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Цаухензее, спускане, жени Евроспорт 1

12.45 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, мъже Евроспорт 2

13.45 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 2

14.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3

14.15 Евертън – Съндърланд Диема спорт 2

14.15 Макърсфийлд – Кристъл Палас Диема спорт 3

14.15 Уулвърхемптън – Шрюсбъри Диема спорт

14.15 Челтнъм – Лестър Нова спорт

14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

14.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, ски бягане на 5 км, жени Евроспорт 2

15.00 Овиедо – Бетис МАХ Спорт 4

15.10 Ски скокове: Световна купа в Закопане, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 2

15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, щафета, жени Евроспорт 1

16.00 Комо – Болоня МАХ Спорт 3

16.30 Санкт Паули – Лайпциг Диема спорт 3

16.45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберг, мъже Евроспорт 2

17.00 Манчестър Сити – Екзитър Диема спорт 2

17.00 Нюкасъл – Борнемут Диема спорт

17.00 Фулъм – Мидълзбро Нова спорт

17.00 Ски скокове: Световна купа в Закопане, отборно състезание Евроспорт 1

17.15 Виляреал – Алавес МАХ Спорт 4

17.30 Алкмаар – Волендам Ринг

18.00 Алжир - Нигерия МАХ Спорт 1

19.00 Рома – Сасуоло МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, ЦСКА – Дея МАХ Спорт 2

19.30 Жирона – Осасуна МАХ Спорт 4

19.30 Байер – Щутгарт Диема спорт 3

19.30 Астерас – Олимпиакос Нова спорт

19.45 Тотнъм – Астън Вила Диема спорт 2

19.45 Кеймбридж – Бирмингам Диема спорт

21.00 Египет – Кот д'Ивоар МАХ Спорт 1

21.00 ПСВ Айндховен – Екселсиор Ринг

21.45 Аталанта – Торино МАХ Спорт 3

21.45 Формула "Е": Световен шампионат в Мексико Сити Евроспорт 1

22.00 Сошо – Ланс МАХ Спорт 2

22.00 Валенсия – Елче МАХ Спорт 4

22.00 Чарлтън – Челси Диема спорт 3

23.30 НФЛ, Каролина – Лос Анджелис МАХ Спорт 1

03.00 НФЛ, Чикаго – Грийн Бей МАХ Спорт 1

03.00 НБА, Бостън – Сан Антонио Диема спорт 3

