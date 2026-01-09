САЩ задържаха и руския танкер "Олина" ВИДЕО

В момента американските военни провеждат операция по задържането на танкера "Олина" в Карибско море близо до Тринидад. Това е петото подобно задържане на кораби през последните седмици като част от усилията на Вашингтон за контрол на износа на венецуелски петрол, съобщи американски служител, цитиран от Ройтерс.

Смята се, че "Олина" е част от руския сенчест флот като фалшиво е регистриран в публичната база данни за корабоплаване Equasis под знамето на Източен Тимор. Танкерът преди това е напуснал водите на Венецуела.

❗️The U.S. Coast Guard has seized the tanker Olina in the Caribbean, which was reportedly transporting Russian oil in violation of sanctions. The vessel had recently departed from China. This marks the third such tanker intercepted by the U.S. in several days. pic.twitter.com/JhuFEQPqca — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

Според Главното разузнавателно управление на Украйна, "Олина" се е използвал за износ на петрол и петролни продукти в нарушение на санкциите на Г-7 от руски пристанища в Балтийско и Черно море, както и от Тихоокеанския регион, предимно за Китай, Индия и Турция. Танкерът е бил обект на санкции от САЩ, Великобритания, Канада, ЕС, Швейцария, Австралия и Нова Зеландия.

Според NYT, САЩ преследват група от общо 16 санкционирани танкера, превозващи венецуелски петрол, включително кораби под руски флаг. След като "Олина" е задържан, останалите 15 танкера се опитват да пробият блокадата.

Съобщава се, че един от корабите е променил името си на "Галилео" и е преминал под руски флаг, а поне още три танкера се готвят да направят същото.