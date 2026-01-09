Борисов: Ще върнем мандата

Предстоят ни избори. Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от последните 11 месеца не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството.

Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ - защото имахме определени цели.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Враца.

Резултатите са налице - абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция. Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас, каза още Борисов.

Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира, - сега същият Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост. Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят, защото от една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, "Възраждане" също - ние си поехме кръста и вървяхме по пътя, допълни Борисов.

Правителството до последния ден си беше на мястото, институциите и банковата система също, както и целият бизнес. Без скандали върви влизането в еврозоната, хората свикват.

Ще вземем и върнем мандата за съставяне на правителство в понеделник, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени, каза още лидерът на ГЕРБ.

На тези избори ние сме сами срещу всички, трябва да имаме такъв резултат, че да не ми се налага да избирам коалиции, в които ГЕРБ да слиза надолу, да страда и да обяснявам защо сме там, завърши Борисов.