Почина най-високата баскетболистка в историята

Легендарната латвийска баскетболистка и една от най-доминантните фигури в историята на женския спорт – Уляна Семьонова, почина на 73-годишна възраст. Тъжната вест бе потвърдена официално от Латвийската баскетболна асоциация, цитирана от местната обществена медия LSM.

Семьонова, която завинаги ще остане в историята със своя ръст от 213 сантиметра и невероятни постижения на паркета, си отиде след продължителни здравословни проблеми, белязали последните години от живота ѝ.

Родена в Зарасай, Литва, но превърнала се в символ на латвийския спорт, Семьонова бе гръбнакът на непобедимия съветски отбор през 70-те и 80-те години. Нейната визитка включва две олимпийски титли (Монреал 1976 и Москва 1980), три златни медала от световни първенства и десет европейски титли с екипа на СССР.

На клубно ниво името ѝ е синоним на хегемонията на "ТТТ Рига". С отбора тя печели Купата на европейските шампиони 11 пъти и става шампион на СССР 15 пъти. В периода на най-голямата си слава, Семьонова не губи нито един мач в международни състезания, което ѝ печели място в Залата на славата на FIBA и Залата на славата на баскетбола в Спрингфийлд. Тя е първата неамериканка, удостоена с тази чест през 1993 година.

Битката извън терена

След края на активната си кариера, Семьонова не се оттегли в сянка, а посвети живота си на помощ за другите. Тя оглавяваше Латвийския олимпийски социален фонд, осигурявайки подкрепа за бивши спортисти и ветерани – кауза, която придобива особена тежест на фона на собствените ѝ изпитания.

"Тя бе символ не само на ръст и сила, но и на несломим дух," пишат спортните анализатори в Латвия.

Последните години обаче бяха изключително тежки за легендата. През 2017 година тя претърпя сложна сърдечна операция, а през 2022 година се наложи ампутация на единия ѝ крак след тежки усложнения от счупване. Въпреки болката и инвалидността, Семьонова остана уважавана фигура в родината си, където 12 пъти е избирана за най-популярен спортист в периода 1970–1985 година.