Италианският премиер Джорджа Мелони призова Европа да възстанови директната комуникация с Русия, за да засили позицията си в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. На пресконференция на 9 януари, цитирана от La Stampa и ANSA, Мелони подчерта, че влиянието на Европа върху конфликта остава ограничено без някаква форма на директен диалог с Кремъл.

Мелони се присъедини към по-ранната позиция на френския президент Еманюел Макрон, че Европа трябва да се ангажира с Русия директно. Тя обаче предупреди, че процесът трябва да бъде внимателно координиран, за да не бъде използван в полза на руския президент Владимир Путин. Италианският лидер подчерта, че Европа трябва внимателно да реши кой да води такива дискусии, за да се гарантира тяхната надеждност и ефективност.

Относно потенциалното повторно включване на Русия в Г-8, Мелони определи темата като преждевременна. Русия бе изключена от Г-8 през 2014 г. след анексирането на Крим.

Нейните изказвания следват повторните твърдения на руския външен министър Сергей Лавров, че европейските държави са основните пречки за мир в настоящия конфликт. Заявленията на Мелони отразяват нарастващ натиск сред някои лидери на ЕС за прагматичен диалог с Москва, с цел създаване на канали за преговори, като същевременно се запазва стратегическото напрежение върху Русия.