ЕС одобри историческото споразумение с Меркосур след 25 години преговори

Държавите членки на Европейския съюз дадоха политическо одобрение за дълго отлаганото споразумение за свободна търговия между ЕС и блока Меркосур, преодолявайки ключово процедурно препятствие след повече от две десетилетия преговори. Решението беше взето в петък в Брюксел от посланиците на ЕС, като квалифицираното мнозинство на 27-те държави членки подкрепи сделката, представлявайки поне 65 процента от населението на Съюза.

С осигурено одобрение от Съвета, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вече е в позиция да подпише формално споразумението с Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай, възможно още следващата седмица. Споразумението обаче не може да влезе в сила, докато не получи одобрение от Европейския парламент, а някои елементи могат да изискват ратификация на национално ниво в ЕС.

Въпреки че беше постигнато необходимо мнозинство, сделката остава политически разделяща. Франция, Полша, Австрия, Унгария и Ирландия гласуваха против, а Белгия се въздържа. Италия, която преди това изрази резерви и поиска отлагане миналия месец, в крайна сметка подкрепи споразумението. Резултатът подкопа усилията на Франция да изгради блокиращо малцинство, въпреки че Париж сигнализира, че ще продължи да се противопоставя на сделката в следващите етапи на процеса.

Френският президент Еманюел Макрон потвърди късно в четвъртък, че Франция ще отхвърли споразумението, като заяви, че опозицията към него е единодушна в целия политически спектър на страната. Въпреки че потвърди подкрепата на Франция за международната търговия като принцип, Макрон аргументира, че споразумението ЕС-Меркосур е остаряло, тъй като е водено прекалено дълго и върху основи, които вече не отговарят на днешните икономически и екологични реалности.

Споразумението, първоначално планирано за подписване в Бразилия през декември, беше отложено поради съпротива от няколко европейски столици. Ако бъде ратифицирано, то ще създаде една от най-големите зони за свободна търговия в света, обхващаща над 700 милиона души в Европа и Латинска Америка. Европейските компании ще получат преференциален достъп до пазар на Меркосур с около 280 милиона потребители, където вече оперират приблизително 30 000 фирми от ЕС.

Според споразумението митата върху повече от 90 процента от търгуваните стоки ще бъдат премахнати, като Европейската комисия изчислява, че това ще спести на предприятията от ЕС милиарди евро годишно. Сред ключовите европейски износи, които се очаква да се възползват, са автомобили, машини, авиационни продукти, както и вина, спиртни напитки, сирене и други селскостопански продукти. Поддръжниците на сделката я виждат и като начин за диверсификация на търговските връзки в контекста на растящите американски мита и нарастващото икономическо влияние на Китай в Латинска Америка.

Комисарят по търговията на ЕС Марош Шефчович определи пакта като най-голямото споразумение за свободна търговия, преговаряно някога от блока, аргументирайки, че той дава на Европа шанс да укрепи стратегическата си позиция в един все по-конкурентен глобален контекст. Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва също определи споразумението като сигнал в защита на мултилатерализма, в условия на нарастващо напрежение в световната търговия.

Селското стопанство остава най-чувствителният въпрос. Земеделци от няколко страни от ЕС силно се противопоставят на сделката, предупреждавайки, че по-евтините вноси от Южна Америка могат да изтласкат местните производители. В четвъртък протестите се засилиха, като трактори блокираха пътища в Париж и части от Германия. Въпреки че митата ще бъдат премахнати постепенно, ще останат квоти за продукти, чувствителни към конкуренцията, като говеждо, птиче месо и захар, за да се ограничи пазарното смущение.

Германия и Испания са сред най-големите поддръжници на споразумението, като аргументират, че то ще подпомогне европейските индустрии, борещи се с китайската конкуренция и търговските бариери от страна на САЩ. За да се облекчат опасенията в селското стопанство, посланиците на ЕС одобриха допълнителни защитни механизми, позволяващи стриктно наблюдение на вноса и бърза намеса при сериозни пазарни нарушения.

През последните месеци Европейската комисия въведе и отстъпки, целящи да спечелят доверието на колебаещите се държави членки и да успокоят противопоставянето на земеделците. Те включват ранно отпускане на 45 милиарда евро от бюджета на Общата селскостопанска политика от 2028 г., еквивалентно на около 88 милиарда лева, и замразяване на въглеродното мито на ЕС за торове. Екологичните защити бяха засилени чрез включване на спазването на Парижкото споразумение за климата от 2016 г. като съществен елемент от пакта, позволявайки частично или пълно спиране при нарушаване на ангажиментите.

Одобрението в петък беше извършено чрез писмена процедура, като европейските столици имаха срок до 17:00 часа да изразят възражения и да формализират гласуването. Дипломатите посочиха, че промени на този етап са малко вероятни, като останалите стъпки се разглеждат главно като процедурни. Очаква се фон дер Лайен скоро да пътува до Латинска Америка, вероятно до Парагвай, за да подпише споразумението след завършване на процедурите в Съвета.

След подписването сделката ще бъде представена на Европейския парламент, където се очаква интензивна опозиция, особено от френските представители. Някои части от споразумението, надхвърлящи търговската политика на ЕС, ще изискват и ратификация от националните парламенти. Френските противници вече обявиха, че ще се съсредоточат върху блокирането или забавянето на одобрението на парламентарно ниво.

Преговаряно повече от 25 години и многократно спирано, споразумението ЕС-Меркосур вече е по-близо от всякога до завършване, въпреки че политическото противопоставяне и недоволството на земеделците продължават да създават несигурност относно окончателното му приемане.