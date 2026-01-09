Германия се готви за необичайно студено време: Бурята "Ели" носи значителни снеговалежи

В Северна Германия всички междуградски влакове бяха спрени днес, тъй като страната се готви за необичайно студено време и значителни снеговалежи от бурята „Ели“. Освен това, всички железопътни превози в района на Хановер са преустановени поне до обяд, съобщи железопътният оператор „Дойче Бан“.

„Това означава, че един от най-важните ни транспортни възли е засегнат и междуградският транспорт в Северна Германия вече не е възможен“. Спирането на движението е било необходимо, за да се защитят пътниците, служителите и превозните средства, се посочва в съобщението. Забавяния и отменени пътувания на влакове се очакват до утре, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бурята „Ели“ носи още сняг, докато се движи от запад и преминава през Германия. За голяма част от Северна Германия са издадени предупреждения за лошо време, а училищата в много региони са затворени. Метеорологът от германската метеоролична служба Давид Менцел заяви днес, че това не е толкова извънредно време: „Това е зимна буря и – ако погледнем в по-широк план – нищо особено необичайно.“

Досега времето не е оказало значително влияние върху дейността на най-големия въздушен транспортен център в Германия, летище Франкфурт.

Предупрежденията за времето наложиха отмяната на първата планирана за годината партийна конференция на управляващия Християндемократически съюз (ХДС) в Германия в Майнц, Западна Германия.

Очаква се бурята „Ели“ да се засили, а утре да отслабне, придвижвайки се на изток.