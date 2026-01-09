  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +3 / +4
Варна: +1 / +2
Сандански: +5 / +5
Русе: +2 / +2
Добрич: -1 / +1
Видин: +2 / +2
Плевен: +3 / +3
Велико Търново: +1 / +1
Смолян: -2 / -2
Кюстендил: +2 / +2
Стара Загора: +1 / +2

Градският транспорт в Перник е поскъпнал

  • Сподели в:
  • Viber
Градският транспорт в Перник е поскъпнал
A A+ A++ A

С шест стотинки е поскъпнал градският транспорт в Перник. Цената на билета за градските линии е 0,80 евро или 1,56 лв. при досегашна цена от 1,50 лв. Увеличението е в сила от 15 декември м.г., съобщават превозвачите.

Поскъпване има и по междуселищните линии.То варира от 3 до 7 процента в зависимост най вече от пътникопотока, каза Магдалена Милтенова- председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи и управител на една от превозваческите фирми в Перник.

"Цената на билета е вдигната не заради еврото, а заради увеличените консумативи, заради увеличението на МРЗ. Знаете много добре, че се увеличи и ТОЛ системата миналата година. Многократно са увеличени и автогаровите услуги. Цената на транспортната услуга се формира от много фактори, един от които и най-важният е работната заплата на хората. Няма как ние да продължим да работим на старите цени и даже бих казала, че увеличението на цената е изключително минимално на фона на увеличените ни разходи, тъй като последното увеличение на цените беше по време на пандемията”.

Много са факторите, довели до това увеличение, каза още Милтенова и допълни, че то е трябвало да влезе в сила още през ноември м.г., но печатницата е закъсняла с отпечатването на билетите. Въвеждането на еврото е довело"до известни затруднения. И към момента повечето перничани продължават да купуват билетите си в лева, като общинската фирма "Градски транспорт”, която обслужва основните градски линии за улеснение на пътниците продължава да вози срещу 1,50 въпреки упоменатата на билета цена от 1,56 лв.

#Перник

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите