Хаменей обвини протестиращите в Иран, че действат 'в угода на американския президент'

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей обвини Съединените щати, че стоят зад вълната от мащабни протести в страната, като заяви, че демонстрантите действат, за да „угодят на американския президент“. В изказване пред публика Хаменей каза, че част от участниците в безредиците умишлено извършват разрушителни действия, за да спечелят одобрението на Вашингтон.

„Има и такива, чиято дейност е разрушението“, заяви Хаменей, цитиран от иранските държавни медии. Той се позова на инциденти в Техеран и други градове, при които, по думите му, групи вандали са нанасяли щети на сгради, принадлежащи на самия Иран. Според него тези действия са били предприети единствено, за да се харесат на президента на САЩ, когото обвини, че разпространява „безсмислени приказки“ за подкрепа на протестиращите. Хаменей добави, че извършителите възлагат надеждите си на Вашингтон, като призова американския лидер да се съсредоточи върху управлението на собствената си държава, където, по думите му, се разгръщат сериозни проблеми.

Върховният лидер обвини президента Доналд Тръмп в деспотично поведение и предупреди, че историята показва как подобни фигури често биват сваляни именно в моментите, когато изглеждат най-могъщи. Той подчерта, че иранското общество не приема хора, които действат като „наемници на чужди сили“, и че всеки, който работи в полза на външна държава, бива отхвърлян от нацията.

Обръщайки се директно към Тръмп, Хаменей заяви, че американският президент трябва да си спомни съдбата на минали владетели, които той определи като арогантни и потиснически, сред които Нимрод, Реза Хан и Мохамад Реза Шах. По думите му всички те са били свалени в разгара на своето самочувствие, като добави, че същата съдба очаква и Тръмп.

По-рано президентът на САЩ отправи предупреждение към иранските власти да не посягат на протестиращите на фона на продължаващите демонстрации. В интервю за Fox News с водещия Шон Ханити, Тръмп заяви, че Съединените щати ще реагират решително, ако бъде използвано насилие срещу цивилни. „Ако направят нещо лошо на тези хора, ще ги ударим много силно“, каза той, повтаряйки послание, което вече бе публикувал и в социалните мрежи.

Тръмп коментира и мащаба на протестите, като ги определи като „невероятен“ изблик на ентусиазъм, насочен към свалянето на иранското ръководство. Подобни предупреждения той отправи и в отделно интервю за радиоводещия Хю Хюит, отново заплашвайки с тежки последици, ако демонстранти бъдат убити. Позовавайки се на предишни реакции на Техеран при вълнения, Тръмп заяви, че иранските власти често прибягват до смъртоносна сила по време на безредици и предупреди, че подобни действия ще предизвикат остра реакция от страна на САЩ.

Междувременно базираният в САЩ аналитичен център Institute for the Study of War съобщи, че протестната активност в Иран рязко се е увеличила както по честота, така и по интензитет след 7 януари. Според института демонстрациите са се разпространили в големи градски центрове, включително Техеран, както и в части от северозападен Иран.

Анализаторите отбелязват и засилване на реакцията на властите, като подчертават, че правителството е предприело необичайната стъпка да разположи сухопътни части на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция за потушаване на протестите поне в една провинция, което се разглежда като сериозна ескалация на репресиите.