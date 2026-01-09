Андрей Чорбанов: Няма да ме видите в листите на никоя партия

Проф. Андрей Чорбанов обяви официално раздялата си с партията "Има такъв народ" (ИТН) в ефира на БНР днес, седмици след като напусна парламентарната група на формацията. В остра медийна изява той разкритикува "дистанционното управление" на лидера Слави Трифонов и призна, че политическата сила е загубила своята тежест.

"Лидерът трябва да бъде всеки ден сред своите хора. Тогава те усещат респект. Това обаче не се случва", заяви Чорбанов, цитиран от БНР. Думите му идват след шест мандата като депутат от същата тази партия, чийто лидер никога не е стъпвал в пленарната зала като народен представител – факт, който досега не беше пречка за имунолога.

Анализът на ситуацията показва, че напускането на Чорбанов съвпада с критичен спад в подкрепата за ИТН. Самият той признава, че формацията вече не е фактор, който може да диктува условия.

"След като намалява тази представителност, логично е, че няма как да настояваме за управленски политики. Ние не сме водещата сила", коментира професорът.

Според него ролята му се е свела до това да бъде "човек, който натиска едни копчета в залата" – позиция, която, по думите му, не осмисля съществуването му. Той твърди, че е изпратил писмо от осем страници до колегите си и до Слави Трифонов, в което описва десетки причини за решението си, но не разкри конкретни детайли от съдържанието му пред аудиторията.



Най-скандалният момент в интервюто дойде с признанието за опити за политическо влияние. Чорбанов хвърли "бомба" със закъснител, твърдейки, че в предишен мандат са правени опити той да бъде "купен".

"Залогът беше получаването на сериозна властова позиция", разкри той, без да посочва имена или политически сили, и без да уточнява защо не е сезирал компетентните органи в момента на случването.

Бъдеще извън политиката (засега)

В опит да изчисти имиджа си на кариерен политик, имунологът заяви, че връща фокуса си към науката. "Никога не ми е било мечта да бъда политик. Винаги ми е било мечта да бъда учен", подчерта той и даде заявка, че няма да участва в листи на други партии на следващите избори.

Въпреки това, той призна, че веднага след напускането му телефоните са загрели: "Когато напуснах, от парламентарни групи ми се обадиха". Това оставя отворена вратата за бъдещи "експертни" участия, макар и извън партийните листи.