Орка – първото българско куче, обучено да открива фалшиви банкноти
ГДБОП има четириног служител, обучен да открива фалшиви банкноти. Казва се Орка и е първото куче в България с това умение.
Заедно със своя водач Богдан Димитров, едногодишната белгийска овчарка малиноа е преминала специализиран обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария.
Обучението му е продължило повече от два месеца, като през този период четириногият служител на ГДБОП е усъвършенствал уменията си и в откриването на наркотични вещества.
Нови способности, международен опит и още една крачка напред в борбата с финансовите престъпления и наркотрафика, отбелязват от ГДБОП.
