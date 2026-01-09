Магнитни бури ми мъчат 4 дни

От 9 до 12 януари Земята ще бъде под влиянието на геомагнитни колебания - естествено явление, причинено от промени в слънчевата активност. Такива смущения могат да засегнат не само технологиите и комуникациите, но и благосъстоянието на хората, особено на тези, които са чувствителни към промените в околната среда.

Според международните центрове за космическа метеорология, геомагнитната активност ще се колебае на вълни от 9 до 12 януари, информира "Вести".

9 януари, петък – Очаква се повишена активност на магнитното поле, като Kp индексът е възможно да достигне нива, съответстващи на червени геомагнитни бури (Kp 4-5, G1). Това означава, че магнитните колебания ще бъдат забележими, но не изключително интензивни.

10 януари, събота – Нивата на активност може да останат повишени, като индексът Kp ще остане в рамките на активните (но не и максималните за буря) диапазони.

11 януари, неделя – Очаква се временно отслабване на магнитните бури, като геомагнитното поле ще се върне по-близо до базовото си ниво.

12 януари, понеделник – Активността може отново да се повиши до нива малко над базовата линия, но не се очакват силни бури. Прогнозира се умерена буря с ниво Kp 4.

Тази прогноза предполага редуване на периоди на активност с относително спокойни фази. Това е типично за началото на годината, когато Слънцето не е в пиковата си фаза на изригване, въпреки че са възможни периодични колебания в магнитното поле.

Какво представляват магнитните бури и как ни влияят?

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от изхвърляния на слънчева плазма или потоци от слънчев вятър. Те могат да повлияят на техническите системи (комуникация, навигация), както и на човешките биоритми.

Най-чувствителни реакции:

Сърдечно-съдова система;

Нервна система;

Хормонален баланс;

Кой ще усети най-силно магнитните бури през тези дни?

В риск:

Хора, чувствителни към промените във времето;

Хора с хипертония и сърдечни заболявания;

Хора с хронични главоболия или проблеми със съня;

Възрастни хора;

Бременни жени;

Повишената активност на магнитното поле може да доведе до умора, главоболие, раздразнителност, слабост и нарушения на съня.

За да се избегне влошаване на симптомите, лекарите препоръчват да се избягват:

Прекомерно количество кофеин и алкохол;

Тежко физическо натоварване;

Психологически стрес;

Пренапрежение и липса на сън;

Как да облекчим симптомите:

Осигурете си адекватен сън (поне 7-8 часа)

Поддържайте хидратацията

Разходка на чист въздух

Избягвайте резки температурни промени

Следвайте съветите на Вашия лекар, ако е необходимо