Още един враг на Русия умря след като падна от прозорец

Руски опозиционен журналист беше открит мъртъв във Франция. Тялото на 38-годишния Иван Сафронов е намерено във вторник сутринта пред блока, в който живее в парижко предградие. Френската полицията потвърди, че той е паднал през прозорец, но добави, че започва разследване, за да изясни всички обстоятелства около смъртта му.

Според френски и британски медии преди смъртта си журналистът е споделил, че е получавал смъртни заплахи и че телефонът и профилите му в социалните мрежи са "хакнати".

По информация на френската телевизия Бе Еф Ем, Сафронов е изпратил писмо до семейството си, в което казва, че смартфонът и профилите му са компрометирани.

"Никога не съм работил в интерес на Русия, никога не съм бил вербуван", гласи посланието на журналиста.

"Той не беше на себе си", казва негов приятел.

Друг колега и познат на Сафронов смята, че не е ясно дали състоянието му е било свързано с реална заплаха или резултат от стреса и напрежението, предава БНТ.

Иван Сафронов е отразявал натиска срещу журналисти, процесите, свързани с опозицията, включително и делата срещу покойния Алексей Навални. Бил е част от организацията "Отворена Русия" на Михаил Ходорковски.

През 2022 година той беше осъден в Русия на 22 години затвор. Не е ясно кога Сафронов е напуснал затвора и се е озовал в Европа.

Британски медии напомнят, че от началото на войната срещу Украйна през 2022 година, най-малко 15 известни руски олигарси, висши военни, журналисти, които са критикували Владимир Путин, са починали след мистериозна смърт след падане от прозорци, балкони или скали.

#Русия

