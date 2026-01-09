Радев обяви кога ще връчи първия мандат

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на 12 януари (понеделник) в 10 часа. Той ще бъде даден на най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



Миналата година премиерът Росен Желязков подаде оставка след многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджета за 2026 г. След това недоволството прерасна в антиправителствени протести.

На консултациите при президента нито една парламентарна партия не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание.

Каква е процедурата?

По Kонституция първи папката за съставяне на ново правителство трябва да получи първата политическа сила в 51-ото Народно събрание ГЕРБ-СДС. Те ще имат 7 дни, за да реализират мандата. При неуспех, следващи по ред са "Продължаваме промяната-Демократична България", които също ще имат точно седмица, за да предложат ново правителство.

В случай, че и те не изпълнят мандата, президентът го връчва на избрана от него парламентарна група. При третия мандат в Конституцията не е изрично записан срок за изпълнението му.

При неуспех и на трите мандата следва президентът да назначи служебен кабинет с премиер от определен кръг лица от т.нар. "домова книга", както и да насрочи предсрочните парламентарни избори.