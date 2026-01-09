Строят още 36 километра от магистрала “Хемус”

Правителството направи още една крачка към завършването на половинвековния проект за изграждане на магистрала “Хемус”. Около 36 километра от трасето вече имат издадени разрешения за строеж, което дава възможност работата по тях да започне през 2026 г.

Разрешенията са издадени на 23 декември от регионалния министър в оставка Иван Иванов и са публикувани на 6 януари 2026 г. в “Държавен вестник”. Те обхващат участъци 4 и 5, преминаващи през общините Плевен, Ловеч, Летница, Сухиндол и Павликени.

Участъкът от Плевен до Летница е с дължина около 28,2 км и е разделен на две части. Тази, за която министър Иванов издаде разрешение преди Коледа, е 13 км - започва от края на пътен възел “Плевен” и стига до началото на вече разрешения по-рано участък 4.2 при пътен възел “Дренов”. За него са приключили проектирането и отчуждаването на терените. Очакваното откриване на този участък се планира около 2028 г. съобразно средносрочните прогнози за изграждане, пише "24 часа".

За другия участък там - 4.2, който е с дължина 14 км, регионалният министър издаде разрешение за строеж през февруари м.г. Той е от пътен възел “Дренов” до Летница. Тези 14 км вече усилено се строят и се очаква да бъдат завършени до края на следващата година.

Лот 5 е от Летница до Павликени с дължина 23,2 км И при него вече са приключили отчуждаването на земи и подготвителните процедури. Издадените сега разрешения за строителството са с клауза за предварително изпълнение, което означава, че дори да има обжалване, работата няма да спира. Това е мотивирано от нуждата да се намали рискът за живота и здравето на шофьорите, които в момента ползват претоварения главен път София - Варна, докато магистралата бъде завършена. С издаването на новите разрешителни се очаква през 2026 г. да започнат основните строителни дейности по тези отсечки. На този етап все още не е ясна точната дата на старта, тъй като подготовката на инфраструктурата за старт на работата често изисква допълнителни процедури и финансиране.

През октомври 2025 г. бяха пуснати още 10 км от магистрала “Хемус” между пътните възли “Боаза” и “Дерманци”. Изграждането на следващите два участъка с обща дължина 36,28 км - от Дерманци до връзката с разклона за Плевен и Ловеч, продължава. Този, който е до Плевен, е почти готов, като остава полагането на износващия пласт асфалт, слагане на маркировка и пътни знаци. Все още обаче не е голям напредъкът по частта, която е по средата - от Луковит и Угърчин до Каленик, чиято дължина е 19,1 км. Магистрала “Хемус” е един от най-дълго планираните пътни проекти в България. Тя трябва да свърже София с Варна и да облекчи трафика през северната част на страната. Прогнозният срок на МРРБ за изграждането на цялата “Хемус” е 2030 г.



