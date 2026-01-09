  • Instagram
Стотици столичани са без парно и топла вода

На фона на ниските температури стотици жители в няколко столични квартала са без парно и топла вода. От днес без отопление остават и домакинства в част от квартал „Надежда 3“.

Вече втори ден проблеми с топлоподаването има в части от „Младост 1“ и района на Дианабад. Най-продължителна е ситуацията в „Лозенец“, където от четири дни липсват както парно, така и топла вода.

Без отопление са и няколко блока в квартал „Яворов“, където проблемът продължава още от началото на месеца.

От „Топлофикация“ съобщават, че в кварталите „Младост“ и „Лозенец“ топлоподаването се очаква да бъде възстановено до края на деня. За останалите засегнати райони прогнозата е това да се случи не по-рано от края на седмицата.

Най-сериозна остава ситуацията на улица в „Яворов“, където по информация на дружеството парното ще бъде пуснато в края на януари.


