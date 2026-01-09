Правен абсурд: Варненски съд блокира исканията на Борислав Сарафов

Съдебен състав на Окръжен съд – Варна официално обяви и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за нелегитимен да изпълнява длъжността и прекрати наказателно производство по негово искане. Решението, датирано от 8 януари 2026 г., се позовава на изричната разпоредба на Закона за съдебната власт (ЗСВ), според която временният мандат на Сарафов е изтекъл още на 21 юли 2025 година.

Този акт задълбочава безпрецедентната институционална криза в съдебната система, поставяйки под въпрос валидността на стотици прокурорски актове от последната половин година.

В мотивите на съда, цитирани и от разследващия сайт BIRD.BG, се посочва чл. 173, ал. 15 от ЗСВ. Текстът ограничава периода, в който едно лице може да бъде "изпълняващ функциите" главен прокурор, до 6 месеца. Според магистратите, след фаталната дата 21 юли 2025 г., Борислав Сарафов е загубил своята "процесуална легитимация".

"Предвид изтичането на срока, сега изпълняващият функциите главен прокурор не може да изпълнява тези функции и в частност не е процесуално легитимиран да изготвя искания за възобновяване на дела," се казва в съдебното определение.

Резултатът е незабавен: съдът оставя без разглеждане искането на главния прокурор и прекратява производството. Това решение следва линията, начертана по-рано от Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС), която също отказа да разглежда искания на Сарафов.

Играта на Конституционния съд

Ситуацията се усложнява допълнително от поведението на Конституционния съд (КС). Въпреки че редица съдебни състави, включително от Апелативен съд – Варна, спряха дела и сезираха КС за тълкуване на казуса, конституционните съдии все още не са образували дело по същество.

Само преди ден, на 8 януари, председателят на КС върна искането на варненските магистрати за отстраняване на нередности. Това създава "параграф 22" – съдиите масово спират дела в очакване на решение, което се отлага процедурно, блокирайки ефективно правораздаването в страната.

Сянката на политическото влияние

Според анализ на BIRD.BG, хаосът не е случаен. Изданието твърди, позовавайки се на свои източници, че Борислав Сарафов е бил готов да се оттегли още през лятото на 2025 г., но е бил принуден да остане под натиск от Делян Пеевски.

"Пеевски изрично е настоял пред Сарафов да не мърда от поста си," пишат от медията, като намекват за съществуването на компрометиращи записи ("видеа от диванчето на Еврото"), които гарантират послушанието на върха на прокуратурата.

Независимо от политическите спекулации, юридическият факт е налице: съдебната система започва сама да бламира главния прокурор, което води до фактически блокаж на държавното обвинение.