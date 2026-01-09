НИМХ издаде оранжев код за опасно време в 20 области на страната

Зимата ще удари с пълна сила през уикенда, носейки със себе си опасна комбинация от дъжд, сняг и резки температурни амплитуди. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждения за опасно време в почти цялата страна, като прогнозите сочат, че истинското изпитание предстои в началото на новата седмица, когато живакът ще падне до минус 10 градуса.

Оранжев код за Русе и Северна България

Синоптиците обявиха оранжев код за опасно време за събота в почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите Русе, Видин, Монтана, Враца, София (град и област), Перник, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Силистра, Разград, Шумен, Търговище, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

В тези райони се очакват интензивни валежи, които в събота ще започнат като дъжд, но с понижението на температурите бързо ще преминат в сняг. Тази динамика създава идеални условия за образуване на поледици и т.нар. "черен лед" по пътните настилки, което представлява сериозен риск за шофьорите.

За останалата част от страната – Варна, Добрич, Плевен, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Благоевград – е в сила жълт код за потенциална опасност.

Хронология на застудяването

Промяната започва още днес следобед от запад-северозапад с увеличение на облачността. През нощта срещу събота ще започнат нови валежи от дъжд и сняг.

В неделя зимната обстановка ще се усложни допълнително. В цялата страна ще вали сняг и ще се образува нова снежна покривка. Вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили, което ще засили усещането за студ. Температурите ще бъдат с малък денонощен ход – между минус 5° и 0° в по-голямата част от страната.

Полярен студ в началото на седмицата

Истинският температурен шок се очаква в началото на новата седмица. В понеделник минималните температури ще се сринат до интервала между минус 10° и минус 5°, а във вторник се очаква още по-сериозно понижение. Това рязко застудяване създава рискове не само за здравето, но и за инфраструктурата – водопроводи и електропреносна мрежа.

В сряда вятърът ще се ориентира от югоизток, което ще донесе леко повишение на дневните температури в Южна България, но в Дунавската равнина ще остане мъгливо и студено.