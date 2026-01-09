  • Instagram
Стара Загора: +1 / +5

Ръст от 3,5% на строителната продукция в България през ноември 2025 г.

През ноември 2025 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" се повишава с 1,4 на сто спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени на Националния статистически институт (НСИ). Календарно изгладените данни показват увеличение с 3,5 на сто на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2024 година.

През октомври НСИ отчете спад в строителството от 1,1 на сто на месечна база, а на годишна увеличение с 3,1 на сто.

Месечни изменения

През ноември 2025 г. се наблюдава повишение спрямо предходния месец при строителството на съоръжения - с 3 на сто, при специализираните строителни дейности - с 1,2 на сто, както и при продукцията от строителство на сгради - с 0,6 на сто.

През ноември 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. е регистрирано увеличение със 7,4 на сто при строителството на съоръжения, с 3,8 на сто при продукцията от строителство на сгради и с 0,1 на сто при специализираните строителни дейности.

