НАП и КЗП глобяват: 15 от 80 проверени паркинги - с двойни цени

НАП на проверка на обществен паркинг, след сигнал на граждани за двойно поскъпване.

Приходната агенция, съвместно с КЗП вече е проверила 80 частни паркинги на територията на страната, като в 15 е установено двойно увеличение на цените.

"Изискват се цените към момента, както и цените преди 1 януари. Търговците имат 5-дневен срок да обосноват увеличаването на цените. Ако има нелоялна практика - глоба, която започва от 5000 лв."

"Имаме наказателни постановления за 200 000 лева."

Правим по 300-400 проверки на ден, разкриха още от органите.

Сигналите, които получаваме са 1000 от началото на седмицата досега. Работим приоритетно по сигналите на граждани.

Сред проведените обекти са и такива, които предоставят медицински и лабораторни изследвания - в 5 от 14 са установени нелоялни практики.

Същата проверка е направена и в сладкарници.

