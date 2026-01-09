Макрон: 'САЩ се отдръпват от съюзниците си'

Френският президент Еманюел Макрон отправи остра критика към Съединените щати, предупреждавайки, че те „се отдръпват“ от своите съюзници и подкопават многостранното сътрудничество. Това той заяви в реч пред френски посланици в Париж в четвъртък, като изрази загриженост за нарастващото изкушение големите сили да се разделят и да пренаписват световните правила.

Макрон отправи коментарите на фона на засиленото напрежение между Париж и Вашингтон след поредица от провокативни действия на президента на САЩ Доналд Тръмп. Сред тях е и многократно изразяваното от Тръмп желание Съединените щати да придобият Гренландия, която има стратегическо значение, и внушението, че военни средства не са изключени за постигане на тази цел. Тази позиция предизвика отговор от лидери на Дания, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Великобритания, които категорично заявиха, че Гренландия принадлежи на Дания и на самите гренландци.

Освен темата за Гренландия, Макрон изрази по-широки опасения относно поведението на САЩ в международната сфера. Той подчерта, че многостранните организации функционират „все по-неефективно“ и посочи необходимостта от възстановяване на доверието в ООН и другите глобални институции. Макрон също така призова Европа да засили своята стратегическа автономия и да намали зависимостта си както от САЩ, така и от Китай.

Френският лидер подчерта, че светът е изправен пред „реално изкушение да бъде поделен“, ако големите държави продължат да пренебрегват международните правила и съюзите си. Той призова да се отхвърли това, което определи като „нов колониализъм и нов империализъм“, и да се работи за по-ефективна глобална система на управление.