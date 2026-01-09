Джей Ди Ванс предупреди Европа: Вземете Тръмп насериозно за Гренландия!

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс критикува остро Европа за недостатъчната защита на Гренландия срещу руското и китайското влияние. В реч в Белия дом Ванс призова европейските лидери да „вземат президента на Съединените щати на сериозно“ по въпроса за арктическия остров. Той подчерта, че ако европейските държави не действат, САЩ може да се намесят пряко, посочвайки критичната роля на Гренландия за противоракетната отбрана на страната.

Речта на Ванс следва след последната военна операция на САЩ, при която беше заловен венецуелският лидер Николас Мадуро, след което президентът Доналд Тръмп отново насочи вниманието си към Гренландия. Тръмп отдавна изразява желание да притежава острова изцяло, вместо да разчита единствено на договора от 1951 г., който позволява на САЩ да поддържат военни бази с разрешението на Дания. Тръмп твърди, че пряката собственост дава стратегически предимства, които наем или договор не могат да осигурят. В момента САЩ оперират Космическата база Питуфик по силата на договора.

Датски и гренландски представители са провели срещи с представители на Съвета за национална сигурност на Белия дом, за да обсъдят намеренията на Тръмп. Датският посланик Йеспер Молер Соренсен и главният представител на Гренландия във Вашингтон Джейкъб Исбосетсен са водили разговори с американски законодатели, опитвайки се да разубедят администрацията от едностранни действия. Очаква се държавният секретар на САЩ Марко Рубио да се срещне с датски официални лица следващата седмица, като Гренландия ще участва в дискусиите, подчертавайки принципа за самоопределение: „Нищо за Гренландия без Гренландия“, заяви външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелдт.

Датското правителство е ясно, че всяка военна намеса за завземане на Гренландия ще срещне въоръжена съпротива. Директива от 1952 г., потвърдена като все още действаща от датското министерство на отбраната, задължава датските войници да се изправят срещу нахлуващи сили незабавно, без да чакат заповеди, дори ако комуникациите са прекъснати. Премиерът Мете Фредериксен подчерта, че нападение срещу Гренландия би означавало края на НАТО, предупреждавайки, че „всичко спира“, ако САЩ предприемат инвазия. Арктическото командване би оценило всяка ситуация, за да определи дали представлява нападение и да осигури готовност за незабавен военен отговор.

Новият фокус на Тръмп върху Гренландия предизвика загриженост в цяла Европа. Стратегическата стойност на острова се крие не само в географското му положение между САЩ, Европа и Русия, но и в богатите му природни ресурси. Според Геоложката служба на Дания и Гренландия (GEUS), Гренландия съдържа около 36,1 милиарда тона редки земни метали, както и находища на графит, литий и мед - ресурси, жизненоважни за глобалния енергиен преход. Запасите от уран, въпреки забраната за добив от 2021 г., добавят допълнително стратегическо значение. Резервите от въглеводороди се оценяват на около 28,43 милиарда барела петрол, макар индустриалният добив да не е започнал. ЕС признава нарастващата роля на Гренландия в глобалните вериги на доставки, подписвайки Меморандум за разбирателство през 2023 г. за подпомагане на разработката на минерали.

Арктическата стратегия на Тръмп се преплита с по-широки напрежения в НАТО. Той публично е критикувал алианса, твърдейки, че Европа силно разчита на САЩ за защита, и е настоявал страните членки да увеличат разходите си до 5% от БВП от предишните 2%. Въпреки че твърди, че тези увеличения вече се изпълняват, европейските лидери многократно са потвърждавали единството на НАТО и важността на защитата на арктическите територии, включително Гренландия. Германия, Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция всички са изразили загриженост относно едностранните действия на САЩ, подчертавайки регионалната сигурност и необходимостта от сътрудничество.

Историческият интерес на САЩ към Гренландия датира повече от век. След покупката на Аляска през 1867 г., политиците предлагат да бъдат придобити Гренландия и Исландия. През 1946 г. президентът Хари Труман предлага на Дания 100 милиона долара в злато за острова, но Копенхаген отхвърля офертата. Настоящата инициатива на Тръмп продължава това наследство, съчетавайки стратегически военни интереси с потенциалните неизползвани ресурси на Гренландия.