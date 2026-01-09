Иран в хаос: Масови протести, спрян интернет и увеличаващо се насилие

Иран преживя драматично нарастване на напрежението в четвъртък, след като масови демонстрации избухнаха в градове и селски райони по призив на принца в изгнание Реза Пахлави. Протестите, най-големите след движението „Жена, живот, свобода“ от 2023 г., първоначално бяха предизвикани от икономическите затруднения и срива на риала, който сега се търгува около 1,4 милиона за 1 долар. Хората излязоха по улиците и викнаха от прозорците си, призовавайки за край на Ислямската република и възхвалявайки последния шах на Иран, чието дете – Пахлави – води символична кампания за промяна.

Иранското правителство реагира бързо, като прекъсна интернет достъпа и блокира международните телефонни обаждания в цялата страна. CloudFlare и NetBlocks потвърдиха спирането, като го приписаха на държавна намеса, а опитите за връзка с ирански стационарни и мобилни номера отвън бяха неуспешни. Исторически такива комуникационни блокади са предшествали засилени репресии от страна на властите. Настоящата вълна на протести вече е довела до смъртта на поне 45 демонстранти и арестуването на над 2 270 души, според базираната в САЩ Human Rights Activists News Agency.

Протестите започнаха в 20:00 часа местно време в Техеран, като хиляди хора се събраха по булевард „Аятолах Кашани“ и други квартали, скандирайки лозунги като „Смърт на диктатора!“ и „Смърт на Ислямската република!“. Някои изразяваха подкрепа за шаха, викайки: „Това е последната битка! Пахлави ще се върне!“ Самият Пахлави призова иранския народ да се обедини в исканията си и се обърна към европейските лидери и президента на САЩ Доналд Тръмп с молба за гаранции, че режимът ще бъде държан отговорен.

Силите за сигурност реагираха със смъртоносна сила на няколко места. Има съобщения за загинали сред демонстрантите и служителите на реда, включително петима убити при нападение на полицейски участък в Ченаран и двама членове на Революционната гвардия, загинали в Керманшах. Други инциденти включват стрелба в Лордеган, при която загинаха двама полицаи, а 30 бяха ранени. Иранските власти не са предоставили пълна информация за жертвите, но явно приемат протестите сериозно – вестник „Кейхан“ обяви, че ще се използват дронове за наблюдение на участниците.

Събитията разкриват вакуум в лидерството на иранската опозиция. Нейт Суонсън от Атлантическия съвет отбелязва, че въпреки хиляди дисиденти, иранският апарат за сигурност исторически е потискал трансформационни фигури, оставяйки протестите без ясни лидери. Намесата на Пахлави представлява опит за мобилизиране на общественото мнение, но ефектът ѝ все още е несигурен.

Международните реакции бяха бързи. Европейски официални лица изразиха солидарност с демонстрантите, осъдиха насилието и призоваха за спазване на международните задължения. Германският външен министър Йохан Вадефул осъди прекомерната сила, докато председателката на Европейския парламент Роберта Мецола похвали смелостта на иранските граждани.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предупреди, че насилствените репресии срещу мирни протестиращи ще предизвикат реакция от Америка, без да потвърди планове за среща с Пахлави. Държавният департамент на САЩ също показа видеа, показващи демонстранти, които публично се противопоставят на правителствените политики, включително изхвърляне на субсидирани от държавата стоки.

Протестите, които продължават вече 11-ти ден, се разшириха в цялата страна, включително в кюрдските региони, Тебриз и свещения град Машхад. Демонстрантите затвориха пазари и базари в знак на солидарност, показвайки широко участие и обществено недоволство. Иранските власти, въпреки предприетите мерки за сигурност и ограниченията върху комуникациите, все още не са започнали пълномащабен репресивен отговор, което поставя въпроси за стратегията на режима на фона на нарастващите протести.

Демонстрациите подчертават дълбоките обществени напрежения, като гражданите се сблъскват с икономически трудности, политическо потисничество и дългогодишни недоволства срещу Ислямската република. Анализатори предупреждават, че ако тези проблеми не бъдат решени, протестите могат да се ескалират допълнително, създавайки сериозни предизвикателства както за гражданското управление на Иран, така и за върховния лидер аятолах Али Хаменей.