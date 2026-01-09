'Вече удряме и по суша': Тръмп ескалира войната срещу картелите и заплаши Мексико

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че Вашингтон се готви да разшири мерките си срещу наркотрафика, като прехвърли операциите и на сушата, след като, по думите му, е постигнат значителен успех в прекъсването на морските маршрути за трафик на наркотици.

В интервю за Fox News с водещия Шон Ханити, Тръмп заяви, че американските власти вече са спрели по-голямата част от наркотиците, влизащи по море. „Унищожихме 97% от наркотиците, които идват по вода“, каза той, като добави, че следващият етап ще се съсредоточи върху действия по суша, насочени срещу мрежите на картелите.

Тръмп отново отправи остри критики към ситуацията в Мексико, като заяви, че престъпни организации на практика са поели контрол над страната. Той описа обстановката като дълбоко тревожна и заяви, че е „много тъжно“ да се види как Мексико се е променило под влиянието на картелите.

По-рано през седмицата Тръмп разкри, че е обсъждал възможността за американска военна подкрепа с мексиканския президент Клаудия Шейнбаум в рамките на усилията за борба с организираната престъпност. Той подчерта, че Мексико трябва да предприеме решителни действия, като заяви, че страната „трябва да се стегне и да подреди нещата“.

Тези изказвания предизвикаха остра реакция от страна на Шейнбаум, която отхвърли всякакви намеци за външна намеса и потвърди суверенитета на Мексико. Реакцията ѝ дойде на фона на засилено регионално напрежение след скорошна американска военна операция във Венецуела, при която бяха заловени президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

В изявление в понеделник Шейнбаум заяви, че Мексико „категорично отхвърля“ намесата във вътрешните работи на други държави. По думите ѝ историята на Латинска Америка ясно показва, че интервенциите никога не са донесли демокрация, просперитет или дългосрочна стабилност.

Тя подчерта, че всяка нация трябва сама да определя своето политическо бъдеще, като заяви, че единствено гражданите могат да изграждат своя път, да контролират природните си ресурси и свободно да избират формата си на управление. Шейнбаум добави, че международното право ясно установява зачитането на суверенитета, териториалната цялост и правото на самоопределение като непрекосновени принципи.

Мексиканският президент обърна внимание и на съществуващото сътрудничество между Мексико и САЩ в борбата с наркотрафика, като посочи, че съвместните усилия са насочени към предотвратяване на достигането на фентанил и други наркотици до общностите, особено до младите хора. Тя подчерта, че Мексико не желае наркотиците да вредят на младежите никъде – нито в САЩ, нито в Мексико, нито в други страни – и заяви, че правителството ѝ действа отговорно и решително.

В същото време Шейнбаум посочи и това, което определи като споделена отговорност за насилието, свързано с организираната престъпност. Според нея ключови фактори са нелегалният поток от висококалибрени оръжия от САЩ към Мексико, както и мащабът на потреблението на наркотици на север от границата.

Тя добави, че престъпните групи, занимаващи се с разпространение на наркотици и пране на пари от двете страни на границата, трябва да бъдат преследвани с еднаква решимост. В заключение Шейнбаум отново подчерта, че Мексико е свободна, независима и суверенна държава, като заяви, че сътрудничеството е добре дошло, но подчинението и намесата – не.