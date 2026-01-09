Русия може би е използвала „Орешник“ при удар край Лвив снощи

Русия вероятно е нанесла удар по украинска територия с използване на ракетната система „Орешник“ – оръжие, свързвано с далекобойни стратегически способности, включително потенциал за носене на ядрено оръжие. По данни на мониторингови групи в Украйна и на Запад, Москва изглежда е дала разрешение за ново изстрелване на тази система, като ракетата е летяла в посока Западна Украйна. Ударът не е бил с бойна глава и широко се тълкува като демонстративен и психологически, а не като конвенционална военна атака.

🚨 BREAKING: RUSSIA HAS LIKELY STRUCK LVIV REGION WITH AN "ORESHNIK"



The missile was traveling at a speed of around 13,000 km/h. Ukraine's Air Command "West" said the exact type of the weapon will be confirmed after analyzing its fragments.

Информация за възможното използване на „Орешник“ се появ късно в сряда. Това не би бил първият подобен случай. През 2024 г. Русия изстреля ракета „Орешник“ към град Днипро без бойна глава, действие, което анализатори определиха като сигнал за способности, а не като опит за нанасяне на реални щети на бойното поле. Оттогава украинската територия на практика се превърна в полигон за демонстрация на модерни руски оръжия, свързвани лично с арсенала на президента Владимир Путин.

При последния инцидент предполагаемата цел на ракетата е била Лвивска област. Анализатори смятат, че възможната цел е било подземното газохранилище в Стрий, най-голямото подобно съоръжение в Европа. То е от ключово значение за енергийната сигурност на Украйна през зимата и функционира и като стратегически газов хъб за няколко европейски държави, осигурявайки отопление за цивилното население в различни части на континента. Атаките срещу енергийна и цивилна инфраструктура се превърнаха в повтарящ се елемент от руската кампания. В същата нощ удари в Киев повредиха енергийни съоръжения и оставиха части от столицата без електрозахранване.

Украйна не е потвърдила официално използването на ракета „Орешник“. Въпреки това Командването на Военновъздушните сили на Украйна съобщи, че в 23:47 ч. на 8 януари руските сили са изстреляли балистична ракета по инфраструктурни обекти в Лвивска област. Обектът е бил проследен да се движи със скорост около 13 000 километра в час по балистична траектория, което съответства на характеристиките на системата „Орешник“.

Първоначалната информация сочи, че самото газохранилище в Стрий не е било поразено и точната цел остава неясна. Потвърдено е обаче, че друг инфраструктурен обект в Лвивска област е понесъл щети. Както и при предишни пускове от този тип, ракетата по всяка вероятност е била без бойна глава и е носела инертна маса. Образувалият се кратер се дължи на чисто кинетичен удар от масивен обект, движещ се със скорост над 10 000 километра в час, а не на експлозия.

Украински официални лица и експерти по сигурността определят подобни удари като действия за сплашване и психологическа война, а не като военна необходимост. Критичната цивилна инфраструктура, включително енергийните съоръжения, е защитена от Женевските конвенции и атаките срещу нея са забранени. Използването на високоскоростни инертни ракети срещу такива цели се възприема като опит за всяване на страх и демонстрация на технологичен обсег.

Командването „Запад“ на Военновъздушните сили по-късно потвърди, че ракетата, използвана при удара край Лвив, се е движила със скорост около 13 000 км/ч. Точният тип на ракетата ще бъде установен след детайлен анализ на откритите фрагменти. Вечерта на 8 януари в Лвив бяха чути взривове след обявяване на въздушна тревога, след което стана ясно, че е поразен ключов инфраструктурен обект.

Полковник Юрий Ихнат, ръководител на комуникациите във Военновъздушните сили на Украйна, заяви, че първоначалните оценки сочат, че ракетата може да е била изстреляна от полигона Капустин Яр в Астраханска област на Русия, където се смята, че е базирана системата „Орешник“. Кметът на Лвив Андрий Садовий подчерта, че все още няма потвърждение дали е използвана именно тази ракета, като окончателна информация ще бъде предоставена след приключване на проверките. Той потвърди, че е ударен обект от критичната инфраструктура, че аварийните служби са реагирали своевременно и че няма данни за цивилни жертви или щети по жилищни сгради.

Ръководителят на Лвивската областна военна администрация Максим Козицки съобщи, че лабораторни тестове на мястото на удара показват, че нивата на радиация и концентрацията на вредни вещества във въздуха са в нормални граници.

Ударът край Лвив е част от по-широка мащабна руска ракетна и дронова атака срещу Украйна през нощта на 8 срещу 9 януари. В Киев загинаха четирима души, а 19 бяха ранени. Сред загиналите има парамедик, убит при т.нар. двойна атака, а още четирима спасители са били ранени, докато оказвали помощ на цивилни. По данни на кмета на Киев Виталий Кличко 14 от ранените са хоспитализирани.

Засегнати бяха няколко района на столицата, включително Днипровски и Дарницки. Жилищни сгради в Печерски и Деснянски район пострадаха от дронове и падащи отломки, а в Шевченковски район избухнаха пожари. Малко преди полунощ системите за противовъздушна отбрана са били задействани след предупреждения за балистични ракети и приближаващи дронове. В ранните сутрешни часове бяха издадени нови тревоги след излитане на руски бойни самолети, а около 3:00 ч. бяха съобщени допълнителни взривове от крилати ракети.

Щетите по инфраструктурата доведоха до прекъсвания на електро- и водоснабдяването в части от Киев. Пожари бяха регистрирани в жилищни сгради, ударни вълни повредиха покриви, а отломки паднаха върху детски площадки. В предградието Бровари спасителни екипи извадиха изпод развалините семейство, включително петгодишно дете.

По-рано на 8 януари президентът Володимир Зеленски предупреди за предстояща мащабна руска атака и призова гражданите да спазват въздушните тревоги и да търсят укритие. Той заяви, че Русия се опитва да използва зимните условия като част от своята стратегия. Въпреки продължаващите дипломатически усилия и мирни предложения, Русия продължава да обстрелва Украйна, често насочвайки се към енергийната инфраструктура с цел да остави цивилното население без отопление и електричество при ниски температури.

В резултат на последните удари над един милион души в Днипропетровска област са останали без вода и отопление към сутринта на 8 януари.