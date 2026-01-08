Нидал Алгафари: Формулата за правителство с третия мандат

В интервю за „Денят на живо“ по NOVA NEWS политологът Нидал Алгафари анализира възможностите за съставяне на правителство в настоящия парламент. Според него шансът е в третия мандат, тъй като ГЕРБ и „Продължаваме Промяната – Демократична България“ вече са „изгорили мостовете“ помежду си.

Алгафари смята, че евентуални нови избори биха довели до почти същите резултати, с разлика от едва 3 до 5 народни представители за отделните формации. Относно хипотезата за нов проект на Румен Радев политологът заяви: „Смятам, че сега не му е времето и той няма да го направи. Неговите съветници са го предупредили, че проекти на предишни президенти не се получиха. Рейтингът на институцията Президентство не е равен на името Радев, Първанов или Стоянов“. Той допълни, че ако Радев все пак влезе в политиката, би привлякъл разочаровани избиратели от „Възраждане“.

► Формулата за правителство с третия мандат

Политологът посочи БСП като логичен получател на третия мандат, ако президентът иска реален опит за кабинет. „За мен най-добрият вариант за кандидатура от БСП за министър-председател е господин Петър Кънев. Той е близък с абсолютно всички, с достатъчно опит и е експерт, срещу когото досега никой не е казал нещо лошо“, подчерта Алгафари.

Според него подобен кабинет би могъл да събере подкрепа от над 121 депутати от различни партии, които се опасяват, че няма да влязат в следващо Народно събрание.

► Отношенията между президента и ПП-ДБ

Алгафари коментира интервюто на Асен Василев за „Ди Пресе“ и очакванията му за победа на ПП-ДБ. „Всеки е свободен да сънува сънища. Именно господин Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията и им помогна с всичко, след което той лично ги нарече „шарлатани“, припомни политологът. Той определи като грешка опитите за натиск върху парламента чрез „улицата“, заявявайки, че тя никога не е командвала успешно държавата.

► Вотът и машините

Във връзка с искането за 100% машинен вот Алгафари направи сравнение със социалното поведение на пенсионерите: „Тези хора се притесняват. По същия начин те се редят на опашки пред гишетата, за да си вземат пенсиите на ръка, вместо от банкомат“.

► Бъдещият служебен премиер

Ако се стигне до нови избори, политологът прогнозира, че президентът отново ще избере Димитър Главчев за служебен премиер. По думите му вариантът „Андрей Гюров“ е малко вероятен.





