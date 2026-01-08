Димитър Ганев: Най-голямата неизвестна е дали президентът ще оглави политически проект

В очакване на връчването на мандатите за съставяне на правителство, шансът този парламент да излъчи кабинет е практически изчерпан. Това заяви политологът от „Тренд“ Димитър Ганев пред Евронюз България, според когото третият мандат ще бъде „чисто технически“. „Нито една от политическите сили в момента дори не декларира, че ще води разговори за съставяне на мнозинство в рамките на това Народно събрание“, подчерта той и допълни, че при отказа на ГЕРБ да участва в подобни преговори „няма никакъв шанс за кабинет без тях“.

Ганев очерта като най-голямата неизвестна пред евентуалните предсрочни избори решението на президента Румен Радев дали да влезе в пряка партийна политика. По думите му, единственият начин да се реализира максимален електорален потенциал на подобен проект е Радев лично да го оглави. „Единственият вариант за уплътняване на този потенциал е оставка от президентския пост и лично оглавяване на проекта – всичко друго би било чиста загуба“, коментира политологът. Той отбеляза, че подобен ход ще предизвика силно поляризирани реакции в обществото.

Ако президентът не направи такъв ход, политическата картина няма да се промени фундаментално спрямо последните избори, смята Ганев. „Първото място продължава да изглежда заето от ГЕРБ, а ПП–ДБ при добра кампания могат да се доближат до тях“, каза той, като прогнозира трудности за по-малките формации и разместване в етническия вот. Според Ганев най-ранната реалистична дата за избори е 29 март, но процесът по назначаване на служебно правителство може да се окаже „по-бавен и по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед“.