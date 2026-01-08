Аварии оставиха „Люлин” и още няколко квартала в София без парно

Аварии оставиха голяма част от столичния квартал „Люлин“ и още няколко района в София без парно и топла вода. В „Люлин“ 3, 4, 5 и 6 топлоподаването е прекъснато от сряда вечерта. От „Топлофикация София“ обявиха, че се очаква услугата да бъде възстановена малко преди полунощ на 8 януари – в 23:45 ч.

Без парно и топла вода са и две отделни карета в кв. „Лозенец“:

В участъка между бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла“ и ул. „Д. Хаджикоцев“, засегнат от авария още на 5 януари, топлоподаването ще бъде възстановено в 14:00 ч. на 9 януари.

За адресите на бул. „Христо Смирненски" 60, 62, 64 и бул. „Свети Наум“ 45, 45а, 49 парно и топла вода отново ще има от 20:00 ч. на 9 януари.

Части от „Младост“ 1 и „Младост“ 2 са без топлоподаване съответно от 6 и 7 януари. Очаква се то да бъде възстановено на 9 януари – съответно в 20:00 ч. за „Младост 1“ и в 16:00 ч. за „Младост 2“.

В кв. „Дианабад“ без парно и топла вода от вчера вечерта са жителите в района на бл. 32, 33, 33А, 61, ул. „Крум Кюлявков" № 25 и бул. „Г. М. Димитров" № 58. Там нормалното подаване ще бъде възобновено на 10 януари в 20:00 ч.

Най-дълго на студено ще останат живеещите на ул. „Цар Иван Асен II“ №42 в квартал „Яворов“. Там топлоподаването е прекъснато още от 4 януари, а отстраняването на аварията се очаква едва в края на месеца.



