Зеленски: Двустранните гаранции за сигурност между Украйна и САЩ по същество са готови

Двустранните гаранции за сигурност между Киев и Вашингтон по същество са готови, заяви Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. Договорен документ трябва да бъде финализиран между Зеленски и Доналд Тръмп.

Преди дни от украинска страна беше обявена подготовката на нова среща между двамата в САЩ до края на този месец. Според украинския президент, на срещите между представители на двете страни в Париж тази седмица са били обсъдени сложните въпроси около спирането на войната с Русия.

Американската страна ще влезе в контакт с Москва, очакваме да разберем дали агресорът наистина е готов да сложи край на войната, написа Зеленски в "Екс".

Според Русия гаранциите за сигурност, които европейски страни предложиха на Украйна, включително разполагане на военни контингенти на нейна територия, са крайно далеч от мирно решение. Говорителка на външното министерство в Москва обяви, че западни сили на украинска територия ще са легитимна цел за Русия.



