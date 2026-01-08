Социалните плащания в евро идват след 15 януари

Отпуснатите до 31.12.2025 г. социални плащания са превалутирани съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, като закръгляването е извършено в полза на гражданите, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.



От гражданите не се изисква предприемането на каквито и да е действия, за да получат помощите си в евро. Само при промяна в банковата сметка или при желание за промяна в начина на изплащане на помощта следва да бъде подадено заявление в дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес.



Помощите за месец декември 2025 г. ще бъдат изплатени в евро след 15.01.2026 г.



Въз основа на Постановление на Министерския съвет № 175 от 3 септември 2025 г., с което е определен размер на линията на бедност за 2026 г. от 390,63 евро, са актуализирани и размерите на социалните помощи.



Новите, актуализирани размери на помощите ще се прилагат за месец януари 2026 г. и ще бъдат изплащани през месец февруари 2026 г.



Основата за подпомагане, на чиято база се определя правото на месечна социална помощ и на целевата помощ за отопление, е в размер на 30% от линията на бедност, т.е. 117,19 евро.



Доходният критерий за отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище е 390,63 евро общ доход на семейството.



Максималният размер на еднократната помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности е до 1171,89 евро, а на еднократната целева помощ за издаване на лична карта е до 117,19 евро.



Размерът на месечната целева помощ за покриване на първоначалните потребности на младежи, напускащи резидентна грижа, е 390,63 евро.



Размерът на денталната помощ за ветераните от войните е до 204,52 евро, а на еднократната при смърт на ветеран от войните е 255,65 евро.



Размерите на семейните помощи за деца нямат промяна и също са превалутирани в евро.



Помощта за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2025/2026 година е 300 лв., или 153,39 евро, като вторият транш от нея в размер на 76,70 евро ще бъде изплатен през месец март 2026 г.



При преценка на правото на отпускане на еднократната помощ за бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от ЗСПД, средномесечният доход за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларацията следва да е до 439,71 евро.



При преценка на правото на отпускане на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от ЗСПД, средномесечният доход за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларацията следва да е до 388,58 евро за отпускане на пълния размер на помощта и от 388,59 евро до 439,71 евро за отпускане на 80% от пълния размер на помощта.



Във връзка с въвеждане на еврото в Република България изплащането на семейни помощи ще бъде само в пари през периода от 01.01 до 30.06.2026 г., поради което лицата, на които са отпуснати семейни помощи в натура трябва да подадат заявление в свободен текст, в което да декларират желания начин на изплащане на помощта – по касов или безкасов път.



Непълнолетните майки, които желаят да получават семейните помощи по банков път, е необходимо да представят документ, издаден от банката, съдържащ информация за личната им платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN). За малолетните майки се предоставя банкова сметка на законния им представител, на когото е издадена и заповедта. При липса на банкова сметка може да бъде посочен пощенски клон.



Месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст за 2026 г. е в размер, както следва:



– при степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 27,34 евро;



– от 71 до 90 на сто – 58,59 евро;



– над 90 на сто – 97,66 евро;



– над 90 на сто с определена чужда помощ – от 117,19 евро до 222,66 евро, в зависимост от вида на получаваната пенсия.



Хората с трайни увреждания имат право и на целеви помощи, определени като процент от линията на бедност, включително:



– помощ за закупуване на лично моторно превозно средство – до 1562,52 евро, помощ за приспособяване на жилище – до 781,26 евро, помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – до 312,50 евро, както и помощ за покриване на разходите за един придружител – до 312,50 евро.



С Постановление на Министерския съвет № 243 от 13 ноември 2025 г., в сила от 01.01.2026 г., е определен размерът на минималната работна заплата за страната – 1 213 лв. (620,20 евро), като часовата ставка за положен труд по механизма "Лична помощ“ е 10,23 лв. (5,24 евро).



Професионалните приемни семейства в България получават месечно възнаграждение за отглеждането на настанени при тях деца, съобразно регламентираното в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).



Преди настаняването на всяко дете се сключва договор, който урежда задълженията на страните, размера на възнаграждението и условията за прекратяване.



Съгласно чл. 57в, ал. 1 от ППЗЗД, месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се определя като процент от минималната работна заплата, в зависимост от броя на настанените деца:



– За едно дете: 150% от минималната работна заплата, в размер на 930,30 евро;



– За две деца: 160% от минималната работна заплата, в размер на 992,32 евро;



– За три или повече деца: 170% от минималната работна заплата, в размер на 1054,34 евро.



За деца, настанени за отглеждане в приемно семейство, се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето въз основа на административна заповед или съдебно решение за настаняване. Средствата се предоставят от общината или дирекция "Социално подпомагане", с която приемното семейство е сключило договор по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето. Средствата са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето в размер:



– до 3 години - 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер на 429,69 евро;



– от 3 до 14 години - линията на бедност за съответната година, в размер на 390, 63 евро;



– от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер на 429,69 евро.



За деца с увреждания, установени от компетентните здравни органи към месечните средства се изплаща добавка в размер 30 на сто от линията на бедност за съответната година, независимо от дохода на семейството, в размер на 117,19 евро.



За превенция на изоставянето и реинтеграция на детето в семейна среда, за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства може да се предоставя еднократна помощ до шест пъти в годината.



Еднократна помощ е различна от месечната и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето. Общият размер на еднократната помощ за годината е до 2-кратния размер на линията на бедност за съответната година, която е до 781,26 евро.



За деца, настанени за отглеждане при роднини и близки, дирекция "Социално подпомагане" може да отпуска месечни помощи, ако средният месечен доход на всеки от съпрузите или на родителя/родителите, живеещи заедно, на ненавършилите пълнолетие деца, както и на навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, е по-нисък от размера на линията на бедност за съответната година, която за календарната 2026 г. е в размер на 390, 63 евро.



Размерът на месечната помощ за деца, настанени за отглеждане при роднини и близки се определя по предложение на социален работник от дирекция "Социално подпомагане" и се диференцира съобразно възрастта на детето:



– до 3 години – до 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер до 429,69 евро;



– от 3 до 14 години - до размера на линията на бедност за съответната година, в размер до 390,63 евро;



– от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - до 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер до 429,69 евро.



Подробна и актуална информация за всички видове помощи в евро е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане в съответните тематични рубрики.