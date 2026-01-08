Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

Русия предупреждава, че разполагането в Украйна на военни подразделения, военни обекти и друга инфраструктура на Запада ще се разглежда като интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността, и те ще станат законни цели на въоръжените сили на Руската федерация. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от ИА ФОКУС.

"Според уточненията на британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, които подписаха с Володимир Зеленски тристранно споразумение, след прекратяването на огъня Лондон и Париж планират да създадат в Украйна свои собствени военни бази и да построят там съоръжения за съхранение на оръжия и военна техника", припомня Захарова.

"Във връзка с това Министерството на външните работи на Русия предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни подразделения, военни съоръжения, складове и друга инфраструктура на западни страни ще се квалифицира като чужда интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други европейски страни", подчертава официалният представител на дипломатическото ведомство. - Всички такива подразделения и обекти ще се разглеждат като законни военни цели на Въоръжените сили на Руската федерация. Тези предупреждения са били изразявани неведнъж на най-високо равнище и остават актуални".