ВИДЕО София в снежен капан: Изгорял снегорин, закъсали коли, изнервени шофьори вадят бухалки

България се събуди в снежен капан. Изключително тежък бе трафикът тази сутрин в София.

Минути след 3 часа през нощта започна снеговалежът в столицата, а с това и първите проблеми още по тъмно.

Снегорин се запали на Северната тангента и предизвика огромно задръстване.От Агенция "Пътна инфраструктура" обясниха, че е имал технически проблем с eлектрическата инсталация, а пострадали няма.

ФБ/Стопкадри

Напрежение сред шофьорите

Рано сутринта снегът повиши градусът на напрежението по столичните улици и доведе до бой между шофьори заради отнето предимство. Единият водач извади бухалка от колата си, намесата на други шофьори предотврати кървав бой в снега.

Кола беше аварирала на кръговото на паметника "Левски".

Чистенето на тротоарите в столицата е започнало от ранни зори.

"Чистихме всички спирки, градините. Правихме всичко точно", сподели служител на фирма за почистване в София.

Над 100 снегорина ловят снежинките в София

"Изчистиха се улиците с масов градски транспорт, в някои райони се чистят вече и вътрешноквартални улици", каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

На места има заледявания заради мразовития вятър.

Въпреки че е студено и снежно имаше и столичани, за които зимната обстановка не беше проблем.

"С обществения транспорт е по-добре, за колите е по-големия проблем", каза жена в София.