ВИДЕО София в снежен капан: Изгорял снегорин, закъсали коли, изнервени шофьори вадят бухалки
България се събуди в снежен капан. Изключително тежък бе трафикът тази сутрин в София.
Минути след 3 часа през нощта започна снеговалежът в столицата, а с това и първите проблеми още по тъмно.
Снегорин се запали на Северната тангента и предизвика огромно задръстване.От Агенция "Пътна инфраструктура" обясниха, че е имал технически проблем с eлектрическата инсталация, а пострадали няма.
Напрежение сред шофьорите
Рано сутринта снегът повиши градусът на напрежението по столичните улици и доведе до бой между шофьори заради отнето предимство. Единият водач извади бухалка от колата си, намесата на други шофьори предотврати кървав бой в снега.
Кола беше аварирала на кръговото на паметника "Левски".
Чистенето на тротоарите в столицата е започнало от ранни зори.
"Чистихме всички спирки, градините. Правихме всичко точно", сподели служител на фирма за почистване в София.
Над 100 снегорина ловят снежинките в София
"Изчистиха се улиците с масов градски транспорт, в някои райони се чистят вече и вътрешноквартални улици", каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.
На места има заледявания заради мразовития вятър.
Въпреки че е студено и снежно имаше и столичани, за които зимната обстановка не беше проблем.
"С обществения транспорт е по-добре, за колите е по-големия проблем", каза жена в София.