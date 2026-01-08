  • Instagram
Гръцките фермери блокираха пътища и граници

БТА
ермерите в Гърция преминаха към блокади на пътища и граници. Границата със Северна Македония е блокирана за всички превозни средства.

От Серес съобщават, че през Промахон не се допуска движение на товарни камиони. За леките коли имат намерение да ги пропускат през осем часа. При Драма напълно е спряно движението на товарни камиони, съобщава БНР.

От границата с Турция спряха тировете. Преминават и към блокада на леките коли.

В района на магистралата Солун - Атина при Халкида е блокирано движението в двете посоки. Засега информацията е, че няма да се допуска преминаване на коли за два дни.

Пътят Атина - Ламия е блокиран за четири дни, казаха протестиращите.

От блокадата при Лариса затвориха за преминаване тунела при Темби, което реално раздели Гърция на две, защото там няма и обходен маршрут.

Селскостопанска техника е поставена и по всички пътища, които заобикалят блокадите.

Вицепремиерът Костис Хадзидакис предупреди, че правителството ще приложи закона срещу спиране на свободно движение на хора и стоки.

