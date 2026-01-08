  • Instagram
Брутално убийство посред бял ден: Пребиха до смърт старец на автобусна спирка

Pexels
6-годишен е бил пребит до смърт на автобусна спирка в крумовградското село Горна кула.

По първоначална информация възрастният мъж е бил нападнат към 10.30 часа вчера. Нанесени са му многобройни удари в главата и тялото, които са довели до настъпването на смъртта. Сигналът за инцидента е подаден от местни жители.

На място са изпратени криминалисти, които разкрили и задържали убиеца. Той е местен жител на възраст 29 години. Все още не са ясни мотивите за извършеното тежко престъпление. Младият мъж е задържан за 24 часа, след което с прокурорско постановление арестът е удължен до 72 часа.

Срещу 29-годишния е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Очаква се от прокуратурата да внесат в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

