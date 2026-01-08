  • Instagram
ЕК: Имаме обща цел да санкционираме руския сенчест флот

Pixabay
От страните-членки и техните национални законодателни рамки зависи дали техните сили могат да се качват на корабите от руския сенчест флот, заяви говорителката на Европейската служба за външна дейност Анита Хипер. Тя обаче не уточни дали държавите могат или трябва да го правят.

Повод е превземането от американските сили на танкера "Маринера", плаващ под руски флаг и свързан с Венецуела. Предполага се, че съдът е превозвал ирански петрол.

"Имаме обща цел да санкционираме руския сенчест флот и да гарантираме, че пречим на тези, които се опитват да заобикалят санкциите", подчерта Анита Хипер и допълни, че по този начин ЕС пречи на Русия да финансира войната срещу Украйна.

