Тръмп: САЩ могат да контролират властта във Венецуела за неопределен период

Съединените щати могат да контролират властта и петрола на Венецуела за неопределен период от време. Това обяви Доналд Тръмп, докато в Каракас привърженици на режима демонстрираха за освобождаване на задържания от САЩ лидер Николас Мадуро. А Тръмп повтори пред ключов съюзник и намеренията си да анексира Гренландия.

100 убити и 100 ранени - това според влиятелния вътрешен министър Диосдадо Кабейо са жертвите на американската операция в Каракас в събота, при която беше отвлечен и президентът на страната. Вчера в Каракас протестираха хиляди привърженици на Мадуро и Чавистите, а временният президент Делси Родригес обяви, че операцията е оставила невиждано досега "петно" в отношенията със Съединените щати. Родригес обаче потвърди и намерението да продава петрол на САЩ, което, според нея няма да е "необичайно или нередно".

В коментари за "Ню Йорк Таймс" Тръмп обяви, че страната му може да "управлява Венецуела", за да получава част от ресурсите ѝ, за неопределен период от време. Каракас ще е задължен да купува единствено произведени в САЩ храни, машини, лекарства, като използва парите от съвместната разработка на петрола.

След среща с конгресмени първият дипломат на Тръмп Марко Рубио очерта план за Венецуела с три фази - политическа стабилизация, взаимно разработване на ресурси и едва след това преход към по-демократично управление на южноамериканската страна. Пред британския премиер Киър Стармър Доналд Тръмп изрази желанието си да придобие Гренландия - ход, с който Великобритания и другите основни европейски страни са категорично несъгласни.