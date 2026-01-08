Обрат! След остри протести на кинодейците: Министър Бачев отмени уволнението на шефката на националната филмотека

Само ден, след като министърът на културата в оставка Мариан Бачев уволни дългогодишния директор на Българска национална филмотека Антония Ковачева, настъпи пълен обрат. На 7 януари киногилдията настръхна срещу нелепото решение, заплаши със стачка и ето, че ден по-късно комикът от ИТН направи крачка назад.

"Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ),

Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ,

информираха от ведомството. "Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд.

Министерството на културата остава ангажирано с провеждането на прозрачна конкурсна процедура съгласно законовите изисквания

и с поддържането на открит диалог с професионалната общност в интерес на устойчивото развитие на културните институции в Република България", обосноваха се от културното министерство.