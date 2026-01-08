Бомба! Андрей Гюров - служебен премиер? Ето и някои бъдещи министри?

Андрей Гюров ще бъде служебен премиер, твърди в последния си брой в-к Филтър, който се позовава на двама независими един от друг източници. Според издананието кабинетът ще се сформира след договорка между президента Румен Радев и ПП-ДБ, а в него ще попаднат интересни имена.

Единствената спирачка пред държавния глава е казусът с отстраняването на Гюров от Управителния съвет на БНБ заради производство на Антикорупционната комисия, но това не правело кандидатурата му недопустима според юристи от "Дондуков". Както Флагман.бг се очаква решение по отстраняването на Гюров от Европейския съд в Люксембург. По последна информация се е провело заседание на 18 ноември и делото е обявено за решаване, но все още няма резултат.

Според "Филтър" вече е имало три срещи между Румен Радев и Андрей Гюров, в които са участвали и хора от ръководствата на „Продължаваме промяната“ и „Да, България“. На тях са били обсъждани имена на евентуални бъдещи министри, които ще бъдат обявени при провал на трите проучвателни мандата за съставяне на кабинет в рамките на този парламент.

Със сигурност министър на правосъдието и евентуален вицепремиер в бъдещото правителство ще бъде Крум Зарков. В един момент изглеждаше, че той е в конфликт с държавния глава, след като обяви, че напуска поста си несъгласен с позицията му за еврозоната, но това по-скоро е било етюд на друг политически сценарий. По този начин Зарков стана резервна писта на президента и започна да пише коментари за „Капитал“ – медията на Иво Прокопиев, която е спонсорирана от Джордж Сорос.

Другата силна фигура и вероятен вицепремиер в бъдещия служебен кабинет ще е Иван Демерджиев, който е фаворит за министър на вътрешните работи, твърди Филтър. На него се залага да осуети всякакви вражески опити за купуване на гласове. По информация на Флагман.бг обаче възможно е вътрешен министър да стане Бойко Рашков, тъй като Демеджиев е подготвян за вицепремиер или дори министър-председател в следващия редовен кабинет.

Бившият премиер Гълъб Донев ще стане социален министър, Зарица Динкова най-вероятно ще поеме туризма, Найден Тодоров – културата, а арх. Иван Шишков ще се върне в Министерството на регионалното развитие.



