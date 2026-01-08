  • Instagram
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"

Над 80 души са потърсили помощ в "Пирогов" от 8.00 до 14.00 часа заради поледиците в София, съобщава БНТ.


17 от тях са приети за лечение.

Най-младият пациент с травма след падането на леда е на 20 години, а най-възрастният е над 80-годишен.

Две жени на около 60 години са с по-тежки травми.

