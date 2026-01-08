ЦГМ напомня: Задължително вижте часа на удължената карта за пътуване в София

Картите по редовна тарифа в София от 1 януари 2026 г. са с цени, които в евро са закръглени в полза на потребителите, съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Новите цени са следните:

Персонализирани карти (с име и снимка)

► Месечна за всички дневни линии: 50.00 лв. - 25.50 €;

► Годишна за всички линии: 365.00 лв. -185.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия: 23.00 лв. - 11.50 €;

► Месечна за метро: 35.00 лв. - 17.50 €.

Неперсонализирани карти

► Месечна за всички дневни линии: 70.00 лв. - 35.50 €;

► Годишна за всички линии: 600.00 лв. - 305.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия: 28.00 лв. - 14.00 €;

► Месечна за метро: 42.00 лв. - 21.00 €.

Пенсионери по стаж и възраст

► Месечна карта за всички линии 25.00 лв. - 12.70 €

► Месечна карта за една линия – наземен транспорт или метро 11.00 лв. - 5.60 €

Лица, навършили 68 години

► Месечна карта за всички линии 10.00 лв. - 5.00 €

Учениците над 14 години, студентите и докторантите:

► Месечна карта за всички линии 15.00 лв. - 7.50 €

► Месечна карта за една наземна линия 6.90 лв. - 3.50 €

► Месечна карта за метро 9.00 лв. - 4.60 €

Напомняме, че всеки, който е разполагал с валидна карта за градския транспорт по време на стачката в София между 14 и 19 май 2025 г., ще получи автоматично продължение на срока на превозния документ с до 6 допълнителни дни. След като това стане обаче, хората задължително трябва да обърнат внимание на часа, до който важи картата, защото не е до 24:00 ч. на последния ден.