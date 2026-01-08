Задължителна ваксина срещу варицела идва през юни

От тази година родителите трябва да знаят за важни промени в задължителния имунизационен календар на България. Ваксината срещу варицела става задължителна от юни, а обхватът на безплатната имунизация срещу HPV вирус се разширява значително от 1 януари.

"Ваксината срещу варицела става задължителна от юни. Това е крачка напред в правилната посока," заяви пред БНР д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.



Много родители смятат варицелата за лека детска болест, но експертите предупреждават за рисковете. Д-р Николова обяснява, че заболяването често води до сериозен срив на имунната защита и че след преболедуването следват други инфекции.

"Много деца боледуват от варицела. Има ваксина, която би могла да предпази децата от заболяване. Тя е скъпа за родителите, които трябва да я закупят. Хубаво е да може да бъде поставяна на всички деца, за да можем да предотвратим взривовете, карантините, карантинирането на децата, продължителните болнични листи, страданията на едно болно дете, рисковете от усложнения," подчерта тя пред БНР.



Според лекарката България регистрира изключително висок индекс на заразяване при това заболяване. В някои случаи варицелата може да има сериозни усложнения, включително и летален изход.

Схема на ваксинация срещу варицела

Ваксината ще се слага в две дози. Първата доза се поставя между 12-ия и 15-ия месец на детето, а втората – на 4-годишна възраст.

Д-р Николова обясни важна подробност за родителите – ваксината може да се постави до третия ден от контакт с болно дете и да има ефект.

"Тя ще има действие, независимо че детето е било в контакт, ако ваксината се постави до третия ден. Или ще спре напълно развитието на заболяването, или ако то се прояви, ще бъде в много лека форма," уточни д-р Николова.

При поставяне на ваксината на по-голямо дете не е нужно преди това да му бъде правен тест за антитела.

Разширен обхват за HPV ваксината

От 1 януари 2026 година се разширява значително възрастовата група за момичетата, които имат право на безплатна HPV ваксина. Според информация на Министерството на здравеопазването, сега се включват момичета между 15 и 18 ненавършени години, които не са били ваксинирани в предходни програмни периоди.

"От 1 януари се разширява възрастовата група за момичетата – сега се включват момичетата между 15 и 18 ненавършени години. При децата над 14 години дозите, които се поставят, вече не са 2, както при децата между 10 и 14 години, а са 3," обясни д-р Николова.

От тази инфекция страдат и двата пола. Обхващат се и момчетата между 10 и 14-годишна възраст. Д-р Николова подчерта, че няма противопоказания и не е нужно децата да бъдат изследвани преди ваксинация.

"Поставена ваксината предпазва децата от ракови заболявания, които могат да настъпят след навършването на определени години и навлизането в живота на сексуалните контакти," категорична бе тя.

Човешкият папилома вирус е най-честият причинител на сексуално-предавана инфекция и е основна причина за рак на маточната шийка. Ваксинацията в ранна възраст осигурява най-добра защита, преди началото на сексуалния живот.