Левът излиза от играта на 31 януари без отсрочка

Министерството на финансите (МФ) официално отхвърли възможността за удължаване на периода, в който можем да плащаме едновременно с левове и евро. Крайният срок остава 31 януари 2026 г., след което единственото законно платежно средство в България ще бъде еврото. Това стана ясно от позиция на ведомството.

Реакцията на финансовото министерство идва в отговор на масови слухове в социалните мрежи и политически спекулации, че държавата подготвя тайно удължаване на преходния период заради логистични трудности.

От гаража до търговската марка: Как едно инструмент помогна да се превърне една идея в бизнес

lesburst.shop

6000W лазерен заваръчен апарат (4 в 1) – революция в заваряването!

lesburst.shop

Твърд курс въпреки хаоса

Открийте още

Общински новини Русе

Последни новини

Календари с изгледи от Русе

Фотоапарат за репортажи

Дрехи за пътуване

Абонамент за местен вестник

Сувенири с символи на Русе

Паркинг Русе

Хотелски резервации в Русе

Слънчеви очила

Осем дни след официалното влизане на България в еврозоната, напрежението около разплащанията остава високо. Въпреки това, държавата избира стратегията на "твърдия край". Според МФ, всяка промяна в едномесечния срок би създала допълнителни разходи за бизнеса, който в момента е принуден да поддържа наличности в две валути и да обучава персонала си в движение.

"Периодът от един месец на двойно обращение на левове и евро изтича на 31 януари 2026 г. и няма да се удължава", заявиха категорично от министерството.

От ведомството подчертават, че срокът е съгласуван с Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ). Като аргумент се посочва практиката в други държави – Литва, Латвия и Естония са се справили с прехода само за две седмици. Този паралел обаче пропуска факта, че делът на разплащанията в брой в България е значително по-висок от този в балтийските републики, което създава по-голямо натоварване върху системата у нас.



Според анализатори, разпространяването на информация за удължаване на срока се подхранва от политически формации с "патриотичен" профил, които използват първоначалния стрес от смяната на парите за трупане на дивиденти. В същото време обаче, слуховете намират почва заради реални затруднения на гражданите – опашки пред банките и объркване в малките търговски обекти.

По закон, след 31 януари търговците няма да имат право да приемат левове. Обмяната на старата валута ще продължи безплатно в БНБ и търговските банки още 6 месеца, а в пощенските клонове в малките населени места – до края на 2026 г..

Остава открит въпросът дали "твърдата ръка" на МФ няма да доведе до блокаж в последните дни на януари, когато се очаква пик на опитите за харчене на изостанали левове.