Имейли и телефони: Ето как и къде да подадете сигнал при нередност с еврото

Как се подават сигнали при нередности с еврото?

НАП – разплащателни документи и необосновано увеличение на цени 0700 18 700 | infocenter@nra.bg

КЗП – нарушения при двойното обозначаване на цените и подвеждане на потребителите 0700 111 22 | kzp.bg | мобилно приложение

БНБ – нарушения от кредитни институции Notes-and-coins@bnbank.org| BNB-Delovodstvo@bnbank.org

КФН – застрахователи, пенсионни и инвестиционни фондове (цени, такси, информация) delovodstvo@fsc.bg| eis.fsc.bg

КЗК – картели, забранени споразумения и злоупотреба с господстващо положение 02 9356 113 | delovodstvo@cpc.bg

Универсална бланка за сигнали:

До Национална агенция за приходите/ КЗП/КЗК

Уважаеми дами и господа,

С настоящото подавам сигнал за съмнение за нарушение на нормативните изисквания, свързани с коректното обозначаване на цените в лева и евро в преходния период, както и за възможна спекулативна търговска практика от страна на следния търговски обект:

Наименование на обекта: .....................................................

Адрес: ........................................................................

Населено място: ............................................................

Като потребител установих, че в посочения търговски обект:

(отбележете/опишете приложимото)

цените не са обозначени едновременно в лева и евро;

цените в евро не отговарят на коректно и точно преизчисляване от левове;

е налице значително и необосновано увеличение на цените, прикрито чрез преминаване към обозначаване в евро;

липсва ясна, разбираема и недвусмислена информация за крайната цена на предлаганите стоки/услуги.

Считам, че описаното поведение може да заблуди потребителите и да представлява нарушение на изискванията за прозрачност и добросъвестност при ценообразуването, както и евентуална спекулативна практика в условията на преходен период.

Към сигнала прилагам (ако е приложимо):

снимки на ценови листи / етикети;

касови бележки / фактури;

други доказателства.

Моля да извършите проверка по компетентност и при установяване на нарушение да бъдат предприети съответните действия.

С уважение,Име и фамилия: .....................................................Телефон: .................................................................Имейл: .................................................................Дата: .............................