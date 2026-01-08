Имейли и телефони: Ето как и къде да подадете сигнал при нередност с еврото
Как се подават сигнали при нередности с еврото?
НАП – разплащателни документи и необосновано увеличение на цени 0700 18 700 | infocenter@nra.bg
КЗП – нарушения при двойното обозначаване на цените и подвеждане на потребителите 0700 111 22 | kzp.bg | мобилно приложение
БНБ – нарушения от кредитни институции Notes-and-coins@bnbank.org| BNB-Delovodstvo@bnbank.org
КФН – застрахователи, пенсионни и инвестиционни фондове (цени, такси, информация) delovodstvo@fsc.bg| eis.fsc.bg
КЗК – картели, забранени споразумения и злоупотреба с господстващо положение 02 9356 113 | delovodstvo@cpc.bg
Универсална бланка за сигнали:
До Национална агенция за приходите/ КЗП/КЗК
Уважаеми дами и господа,
С настоящото подавам сигнал за съмнение за нарушение на нормативните изисквания, свързани с коректното обозначаване на цените в лева и евро в преходния период, както и за възможна спекулативна търговска практика от страна на следния търговски обект:
Наименование на обекта: .....................................................
Адрес: ........................................................................
Населено място: ............................................................
Като потребител установих, че в посочения търговски обект:
(отбележете/опишете приложимото)
цените не са обозначени едновременно в лева и евро;
цените в евро не отговарят на коректно и точно преизчисляване от левове;
е налице значително и необосновано увеличение на цените, прикрито чрез преминаване към обозначаване в евро;
липсва ясна, разбираема и недвусмислена информация за крайната цена на предлаганите стоки/услуги.
Считам, че описаното поведение може да заблуди потребителите и да представлява нарушение на изискванията за прозрачност и добросъвестност при ценообразуването, както и евентуална спекулативна практика в условията на преходен период.
Към сигнала прилагам (ако е приложимо):
снимки на ценови листи / етикети;
касови бележки / фактури;
други доказателства.
Моля да извършите проверка по компетентност и при установяване на нарушение да бъдат предприети съответните действия.
С уважение,Име и фамилия: .....................................................Телефон: .................................................................Имейл: .................................................................Дата: .............................
