"Да България" поиска незабавно освобождаване на Сарафов, за да има честни избори

Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление в съдебната власт и довеждане на честни избори, затова незабавно на първото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да бъде освободен Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.

Това заяви съпредседателят на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и член на "Да, България“ Надежда Йорданова на брифинг в централата на партията.



Йорданова напомни и един от призивите на последния протест, а именно „Сарафов, вън!“ и довеждане на честни избори. "С прокуратура, начело със Сарафов честни избори не може да има", категорична е тя и добави, че настоящият и.ф. главен прокурор трябва да си тръгне незабавно.



По думите ѝ също така трябва да започне разговор за избор на легитимен и достоен ВСС.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов изтъкна, че Сарафов е най-голямата „бухалка“ на Пеевски, но не е единствената. Според него шефът на антикорупционната комисия (Антон Славчев - бел. ред.) трябва да бъде освободен и призова депутатите, които не са се подписали в подписката за това, да го направят.



„Антикорупционната комисия трябва да бъде закрита по начин, който гарантира, че няма да има повече „бухалки“", заяви още той и припомни законопроекта на ПП-ДБ за промени в Изборния кодекс, който предвижда 100% машинно гласуване.

"Нито с тази прокуратура, нито с този Изборен кодекс гражданите ще повярват, че може да има честни избори", добави Божанов и предупреди, че „ако продължат да действат по този начин, хората на площадите ще бъдат още повече“.

Следващата седмица ще инициираме акт на НС, с който да задължим Висшият съдебен съвет (ВВС) да си свърши работата и да публикува резултатите от комисиите, които правеха вътрешни разследвания в съдебната власт по казусите за нотариуса и осемте джуджета, каза народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Атанас Славов. Той допълни, че от коалицията ще предложат и освобождаване на членове на ВСС, ако Сарафов не бъде освободен.

Другият съпредседател на партията Ивайло Мирчев подчерта от своя страна, ча сега трябва да бъде махната охраната и на Делян Пеевски, и на Бойко Борисов, но виждат саботажни действа на ГЕРБ това да се случи в пленарна зала. Той бе категоричен, че нито един депутат, извън председателя на Народното събрание, не трябва да има охрана. „Депутат с охрана от НСО не трябва да има“, допълни още Мирчев.