Родителите са възмутени: От 1 лев детските атракциони станаха 1 евро
Въртележки, машини за играчки и детски атракциони - всичко това струваше левче на радетелите и беше голяма емоция за децата. Логиката сочи, че след като сме част от еврозоната, цената би трябвало да бъде 50 цента.
Уви, сигнал на множество родители до организацията "Антиспекула" показва, че цената за атракционите вече е 1 евро. Така само за няколко дни услугата поскъпна двойно и без обяснение.
