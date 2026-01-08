  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -1 / +1
Пловдив: -4 / +1
Варна: -1 / +0
Сандански: -1 / +3
Русе: -4 / -1
Добрич: -5 / -2
Видин: -4 / -3
Плевен: -5 / -1
Велико Търново: -8 / -2
Смолян: -10 / -6
Кюстендил: -6 / -3
Стара Загора: -7 / -4

Родителите са възмутени: От 1 лев детските атракциони станаха 1 евро

  • Сподели в:
  • Viber
Родителите са възмутени: От 1 лев детските атракциони станаха 1 евро
A A+ A++ A

Въртележки, машини за играчки и детски атракциони - всичко това струваше левче на радетелите и беше голяма емоция за децата. Логиката сочи, че след като сме част от еврозоната, цената би трябвало да бъде 50 цента.

Уви, сигнал на множество родители до организацията "Антиспекула" показва, че цената за атракционите вече е 1 евро. Така само за няколко дни услугата поскъпна двойно и без обяснение.

#родители

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите