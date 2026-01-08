  • Instagram
По-високи цени за паркиране в курорта "Албена" за летния сезон

По-високи цени за паркиране в курорта "Албена" за летния сезон
В курортния комплекс "Албена" се запазват старите цени за престой и паркиране до втората седмица на юни – 5 евро за достъп престой, съобщиха от ръководството. Безплатният престой в комплекса до 30 минути също остава непроменен.

От 7 юни до 30 септември в зоните със зелен паркинг престоят до 24 часа, който досега беше 20 лева, става 15 евро. Паркирането в синята зона пък от 10 лева става 10 евро.

Най-ниска си остава цената на паркинг "Автогара" - 4 евро. Целта на ръководството на туристическия комплекс е да подобри качеството на туристическите услуги, да предотврати пътно-транспортни произшествия, да запази живота и здравето на децата в комплекса, и намали вредните емисии във въздуха.

През целия октомври цените за "зелен паркинг" и "син паркинг" ще бъдат 10 евро, а на "Автогара" си остават 4 евро.

След 1 ноември до края на годината цените за паркиране в целия комплекс запазват първоначалните си стойности от 5 евро, съобщи БНТ.

