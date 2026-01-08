Министър Гуцанов: Осигурихме над 40 милиона евро за превенция срещу бедствия

Над 40 милиона евро ще предостави Министерството на труда и социалната политика на общините и общинските предприятия за наемане на безработни, които да подпомагат местната власт в превенцията на бедствията и борбата с техните последици. Тези дейности ще се извършват от трайно безработни и хора от други уязвими групи по мярката „Заетост без бариери“. Тя се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

„Предоставяме 80 млн. лв. или над 40 млн. евро на общините и общински предприятия за предварително почистване на дерета, залесяване, почистване на сухи реки. Целта ни е мерките да бъдат взети предварително, за да не се случват бедствията“, обясни министър Гуцанов. С отпуснатите средства общините и общинските предприятия ще могат да наемат безработни лица, регистрирани в Агенцията по заетостта. „По този начин, от една страна, намаляваме безработицата, от друга – помагаме на кметовете на общините“, обясни Гуцанов. Наетите безработни ще получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата, а хората с висше образование – с 50 процента повече. Допустимият срок за наемане на субсидирана заетост е между 6 и 24 месеца.

Очаква се „Заетост без граници“ да започне до месец. „Говорили сме с министър-председателя да бъде ангажирано и Министерството на земеделието и храните за осигуряването на необходимите дървета за залесяването“, каза министър Гуцанов.

Всяка община ще може самостоятелно да кандидатства по новата мярка, както и да определя кои дерета или сухи реки имат нужда от почистване или къде е необходимо залесяване. Местната власт ще има възможност да наеме и ментори, които да напътстват наетите безработни.

Заместник-председателят на Националното сдружение на общините в Р България Донка Михайлова разказа, че идеята за тази мярка се е родила след трагедията в Елените. „Оценяваме, че Министерството на труда и социалната политика не забрави, както обикновено се случва, уговорките, които имахме тогава“, заяви тя. Михайлова, която е и кмет на Троян, обясни, че проблемът с деретата наистина е много сериозен и се надява тази стъпка да помогне за решаването.

„Оценяваме, че това ще се случи с хора, неравнопоставени на пазара на труда, хора, които трудно намират друга работа. В рамките на тази полезна дейност те ще могат да реализират и доходи“, допълни тя.



