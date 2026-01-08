Лек автомобил BMW се заби в паметника на Левски

Лек автомобил BMW се е хлъзнал и е помел ограничителните колчета на кръговото кръстовище до паметника на Васил Левски в София, показват кадри, публикувани в "Катастрофи в София".

На място са пристигнали екипи на полицията.

Движението в района е нормално.

София осъмна в четвъртък с обилен снеговалеж и силен вятър, който значително затрудни движението в града.