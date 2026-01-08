Лек автомобил BMW се заби в паметника на Левски
Лек автомобил BMW се е хлъзнал и е помел ограничителните колчета на кръговото кръстовище до паметника на Васил Левски в София, показват кадри, публикувани в "Катастрофи в София".
На място са пристигнали екипи на полицията.
Свързани статииСнегът затруднява движението в СофияСнегът затруднява движението в София08.01.2026 | 07:54 ч.
Движението в района е нормално.
София осъмна в четвъртък с обилен снеговалеж и силен вятър, който значително затрудни движението в града.
Още по темата:
- » Шофьор счупи стоп палка при опит за проверка край Ореш
- » На 75 години почина създателят на автомобилите "Лада Нива" Пьотр Прусов
- » Мъж прещрака в Сливен - плаши да се беси на бряст пред общината
Коментирай
Най-четено от Общество
Църквата обяви датите за трите големи Задушници през 2026 година17:00 05.01.2026 | Общество
Издъхна Стратега: Димитър Пенев си отиде на 80-годишна възраст12:48 03.01.2026 | In Memoriam
Последно от Общество